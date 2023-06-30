Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri, Bağcılar İlçesi Yenigün Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Farklı suçlardan ötürü toplamda 30 kayıtları bulunan S.A., A.A., F.A. ve M.A.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

25 kilogramdan fazla uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar | Video

Adreste yapılan aramalarda 25 kilo 300 gram Esrar maddesi, 200 uyuşturucu hap, yedi bin 920 lira, dört bin 400 dolar ve 500 euro nakit para, dört cep telefonu ve bir hassas terazi ele geçirildi. Dört kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.