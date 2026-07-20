25 mermiyle AVM’ye girmek istedi

İstanbul Şişli
'deki bir AVM'ye, 6 Temmuz'da çantasında mermi ve şarjörle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A. (24), X-ray kontrolündeki güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine korkarak AVM'den uzaklaşan genç kız, polis ekiplerinin takibi sonucu Etiler
'de bir mekanda eğlenirken yakalandı. Beyza A.'nın çantasında yapılan aramada şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A. ifadesinde, mermileri sevgilisi Erol G.'nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaparken bulduğunu ve sevgilisinin isteği üzerine ona götürmeye çalıştığını iddia etti. Emniyet ekipleri, Erol G.'yi gözaltına aldı. Erol G. ile bağlantılı 7 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 606 mermi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen Beyza A. ve Erol G. tutuklandı.