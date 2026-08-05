2.5 milyarlık vatandaşlık vurgunu deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan 687 yabancı uyruklu kişiye yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yaklaşık 2 milyar 500 milyon liralık işlemin muvazaalı olduğu tespit edildi.

687 KİŞİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ile 10 banka hesabı ve 7 şirkete el konuldu, şirketlere kayyum atandı. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptal edilmesi için gerekli idari süreç de başlatıldı.

İncelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte yapılmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler ya da satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak göstermelik şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

EKSPERTİZ RAPORLARI ŞİŞİRİLDİ

Çoğunlukla Esenyurt ve Başakşehir'de bulunan taşınmazlara gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu yöntemle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı şekilde işlem tesis edildiği ve yabancı uyruklu kişilerden haksız kazanç elde edildiği saptandı. Bilirkişi raporları, finansal analizler, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları ve MASAK verileri doğrultusunda suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ve kullandığı yöntem deşifre edilirken, suçta kullanılan paravan şirketler de belirlendi.

'TAVİZ YOK' MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.