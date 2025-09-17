2,5 yıldır süren kayıp kuzenler davasında gelişme: 5 kişi tutuklandı

Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdıktan sonra ikili evlendi. Bu olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler başladı. 22 Ocak 2023'te Mustafa Yılmaz ortadan kayboldu, ertesi gün ise kuzeni Onur Yılmaz'dan haber alınamadı. Ailenin başvurusu üzerine 2 Şubat 2023'te Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovancılar'ın Sürekli köyünde düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Aradan geçen 2,5 yılın ardından, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Palu ve Kovancılar ilçelerinde yeniden operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, 5 şüpheliyi ise tutuklayarak cezaevine gönderdi.