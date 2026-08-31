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Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:46

250 saatlik görüntü incelendi: 3,5 milyon vurgun yapan şahıs yakalandı

Bursa'da sahibinin ölümü nedeniyle yapımı duran 10 katlı site inşaatından 3,5 milyon lira değerinde elektrik tesisatı ve musluk çalan İ.Ç. (30), polis tarafından 250 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı. 13 ayrı suç kaydı bulunan İ.Ç., tutuklandı.

DHA Yaşam
250 saatlik görüntü incelendi: 3,5 milyon vurgun yapan şahıs yakalandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 13 Ağustos tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine yapımı duran 36 dairenin bulunduğu 10 katlı site inşaatına giren İ.Ç., elektrik panosu, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı.

250 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

13 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.Ç., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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250 saatlik görüntü incelendi: 3,5 milyon vurgun yapan şahıs yakalandı
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