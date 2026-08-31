250 saatlik görüntü incelendi: 3,5 milyon vurgun yapan şahıs yakalandı

250 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI
13 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.Ç., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.