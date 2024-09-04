2500 yıllık altın kolye yurda geri dönüyor

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık altın kolye, resmi törenle Türkiye'ye teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.Tarihi eserin devir töreninde yer alan New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir" dedi. Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın titiz çalışmaları sonucu kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştı. Bakanlık geçen yıl Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden eserin iadesini istemişti. Müze yönetimi bilgiler ışığında kolyenin iadesini kabul etmişti.