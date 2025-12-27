Haberler Yaşam Haberleri 26 Aralık reyting sıralaması açıklandı! AB ve Total’de zirve değişti mi? Taşacak Bu Deniz...
Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:34

Cuma akşamı yayınlanan diziler reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, sabah saatleriyle birlikte AB ve Total reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. En çok izlenen yapım merak konusu oldu. İşte, 26 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması...

Cuma akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar dizileri, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, prime time kuşağında zirve mücadelesi yaşandı. Yayınların ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Total, AB gruplarında en çok izlenen yapım merak konusu oldu. İşte, 26 Aralık 2025 reyting sonuçları ve tüm detaylar...

26 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

26 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. Tasacak Bu Deniz – TRT 1

2. Tasacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3. Kızılcık Şerbeti – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI

1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2. Tasacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3. Kızılcık Şerbeti – Show TV

