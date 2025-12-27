26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Taşacak Bu Deniz zirvede mi? Dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

Cuma akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar dizileri, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, prime time kuşağında zirve mücadelesi yaşandı. Yayınların ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Total, AB gruplarında en çok izlenen yapım merak konusu oldu. İşte, 26 Aralık 2025 reyting sonuçları ve tüm detaylar...