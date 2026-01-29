26 İlde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 59 tutuklama

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonda 86 araç ile 8 bot ele geçirildi.

"YASA DIŞI GÖÇ YOLLARINI ORGANİZE EDEN YAPILARA KARŞI CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.