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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:13

26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi: 57 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 26 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 57 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 43’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

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26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi: 57 şüpheli yakalandı
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Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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