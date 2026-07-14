26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi: 57 şüpheli yakalandı

Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.