26 yaşındaki Ege Karadağ’da ölü bulundu: Sır detay ortaya çıktı! Meğer daha önce o davada yargılanmış...

Manisalı Ege Karaaslan (26), tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Karaaslan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.