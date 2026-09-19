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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:57 Son Güncelleme: 19.09.2026 13:58

26 yaşındaki Ege Karadağ'da ölü bulundu: Sır detay ortaya çıktı! Meğer daha önce o davada yargılanmış...

Tatil için gittiği Karadağ’da kaldığı evde ölü bulunan Manisalı Ege Karaaslan’ın (26) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Karaaslan’ın 13 Eylül’de arkadaşının evinde hareketsiz bulunması büyük soru işareti yaratırken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Karaaslan’ın adı ise daha önce karıştığı ölümle sonuçlanan trafik kazası ve ardından aldığı hapis cezasıyla gündeme gelmişti. İşte detaylar...

DHA Yaşam
26 yaşındaki Ege Karadağ’da ölü bulundu: Sır detay ortaya çıktı! Meğer daha önce o davada yargılanmış...
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Manisalı Ege Karaaslan (26), tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Karaaslan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

O DETAY ORTAYA ÇIKTI

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu. Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

Hasan Emre

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA #KARADAĞ

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26 yaşındaki Ege Karadağ'da ölü bulundu: Sır detay ortaya çıktı! Meğer daha önce o davada yargılanmış...
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