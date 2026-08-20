26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari villada yakalandı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 18 Ağustos'ta 36 yaşındaki C.A.'nın Türkoba Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.A. gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve çeşitli çaplarda 101 fişek ele geçirildi.

26 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ÇIKTI

Yapılan sorgulamada C.A.'nın "Kasten Öldürme", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "TCK 188" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları başta olmak üzere 14 ayrı suçtan toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.