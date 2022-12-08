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Giriş Tarihi: 9.12.2022

26 yıllık evlat özleminde mutlu son

26 yıllık evlat özleminde mutlu son
Trabzon'da Yücel- Semiha Eminoğlu çiftinin 26 yıllık çocuk özlemi 8. kez gerçekleştirilen tüp bebek uygulaması sonucu mutlu sonla bitti. Anne Semiha Eminoğlu (42), 26 yıldır bebek sahibi olmak için farklı şehirlerde tüp bebek uygulaması ve aşılama yöntemiyle tedavi olarak sonuç alamazken, son olarak memleketi Trabzon'da 8. kez uygulanan tüp bebek tedavisi sayesinde kız çocuğu sahibi oldu. Annelik duygusunu 26 yıl üzerine yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirten anne Eminoğlu, "Bu özlem 26 yıl sürdü. İzmir'de iki kez tüp bebek denedik, Konya, İstanbul'da aşılama yaptırdık, son olarak memleketimizde Hasan hocamızla çok şükür sonuca kavuştuk. Kız çocuğumuz oldu, ismini Fatıma koyduk. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi. Baba Eminoğlu da "Üç aşılama, 7 tüp bebek tedavisi gördük. Hiç umutsuzluğa düşmedik" diye konuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, "İleri yaş olduğu için hastamıza önce embriyo aşamasını uyguladık ve elde ettiğimiz embriyolarla genetik tanı uyguladık. Asla pes etmediler, umutsuzluğa kapılmadılar, bize de çok güvendiler" diye konuştu. İHA

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26 yıllık evlat özleminde mutlu son
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