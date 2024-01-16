270 günlük trafik çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi nedeniyle Bağdat Caddesi girişindeki tüm şeritleri trafiğe kapattı. Araçlar Koy Yolu Sokak'a yönlendirilirken oluşan yoğun trafik sürücüleri isyan ettirdi. Çalışmanın yaklaşık 270 gün olarak planlandığı öğrenildi. Bağdat Caddesi'ne girişinin trafiğe kapatılmasına bölge esnafı da tepki gösterdi. Maltepe istikametinde giden arabalı müşterilerinin park yapacak yer bulamadığını söyleyen esnaf yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.