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Giriş Tarihi: 17.1.2024

270 günlük trafik çilesi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
270 günlük trafik çilesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi nedeniyle Bağdat Caddesi girişindeki tüm şeritleri trafiğe kapattı. Araçlar Koy Yolu Sokak'a yönlendirilirken oluşan yoğun trafik sürücüleri isyan ettirdi. Çalışmanın yaklaşık 270 gün olarak planlandığı öğrenildi. Bağdat Caddesi'ne girişinin trafiğe kapatılmasına bölge esnafı da tepki gösterdi. Maltepe istikametinde giden arabalı müşterilerinin park yapacak yer bulamadığını söyleyen esnaf yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.

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270 günlük trafik çilesi
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