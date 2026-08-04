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Giriş Tarihi: 4.08.2026

28 bin 811 kültür varlığı ait olduğu topraklarda

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
28 bin 811 kültür varlığı ait olduğu topraklarda
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On binlerce yılık medeniyetin kalıntılarını barındıran açık hava müzesi niteliğindeki Anadolu'dan yurtdışına kaçırılan eserlerin anavatanına getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalışmasını aralıksız sürüyor. Yurtdışında tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürüp envantere kazandırmak için mücadele eden kültür varlığı kaçakçılığı ekipleri tarafından 1980 yılından itibaren 20 ülkede 176 çalışma yapıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre, 46 yılda yurtdışına kaçırılan 28 bin 811 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 750, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 747, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.

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#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #ANADOLU #TÜRKİYE

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28 bin 811 kültür varlığı ait olduğu topraklarda
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