28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmî tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in bu yıl hangi güne denk geldiği, kamu çalışanları kadar özel sektör için de merak konusu.