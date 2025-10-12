28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmî tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in bu yıl hangi güne denk geldiği, kamu çalışanları kadar özel sektör için de merak konusu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel gün, her yıl olduğu gibi tüm yurtta törenlerle ve kutlamalarla anılacak. Bayram günü okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.
2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Buna göre salı günü öğleden sonradan itibaren resmi tatil başlamış olacak.
2025 yılı için Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürecek. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam edecek.