28 il merkezli siber suçlara yönelik operasyon! 350 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen siber suçlara yönelik operasyonlarda toplam 350 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı, 56'sı hakkında işlem yapıldı, 102 şüphelinin ise işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucu yaklaşık değeri 300 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.

300 MİLYON LİRA MAL VARLIĞA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; nakit para, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon TL olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

"SİBER SUÇLARA KARŞI HEDEFİMİZ NETTİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Siber suçlara karşı hedefimiz nettir: vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak; bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.