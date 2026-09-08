28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta 1.260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

548 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

"ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız. Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak; uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.