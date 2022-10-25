Haberler Yaşam Haberleri 28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:48 Son Güncelleme: 25.10.2022 11:48

28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 28 plaka kodu olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 28 plaka nerenin kodu, hangi şehre ait? 28 plaka kodu ve detayları...

28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 28 plaka nerenin kodu? 28 plaka kodu hangi ile ait? İşte 28 plaka kodu ve detayları...

28 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

28 plaka kodu Giresun iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 27 plaka kodu Gaziantep, bir sonraki plaka kodu 29 Gümüşhane iline aittir.

28 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

28 plaka kodu Giresun şehrine ait plaka kodudur.

GİRESUN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Giresun iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 28 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 28 plaka Giresun ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

28 AC→AY001→999Merkez (Giresun VD)
28 AZ001→999Şebinkarahisar
28 D0001→5000Merkez (Giresun VD)
28 D5001→6000Bulancak
28 D6001→7000Görele
28 D7001→8000 Şebinkarahisar
28 D8001→9000Tirebolu
28 D9001→9999 Espiye
28 DA001→999Merkez (Giresun VD)
28 DC→DD001→999Merkez (Giresun VD)
28 DE→DF001→999 Şebinkarahisar
28 DH001→999Merkez (Giresun VD)
28 DK→DZ001→999 Şebinkarahisar

26 Plaka Nerenin Kodu? 26 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 40 Plaka Kodu Nereye Ait ve Hangi Şehrin Kodu? 40 Nerenin Plaka Kodu? 19 Plaka Nerenin Kodu? 19 Neresi ve Hangi İlin Plakası?

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28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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