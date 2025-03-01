28 Şubat mağduru Şerife üniversite hayalini Hollanda’da gerçekleştirdi

Şerife Bozoğlan Eker (62), Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde doğup büyüdü. Eker, ilkokul bitirdikten sonra imam hatibe gitmek istedi. İmam olan babası ile kayıt için okula giden Eker, okul idaresinden aldığı yanıtla hayatının şokunu yaşadı. Okula başı kapalı alamadıklarını, gelebilmesi için açılması gerektiğini söylendi. Eker, imam hatibe gitme arzusunu kaybetmeyerek buna boyun eğdi. Okulun dış kapısına kadar başı kapalı gelen ancak okula girerken başını açmak zorunda kalan Eker, zor günlere rağmen derslerinde başarılı oldu.

Şerife Bozoğlan Eker, liseyi bitirdikten sonra içinde ilahiyat okuma arzusu olsa da baskıcı sistemden dolayı üniversiteye gidemedi. 1984 yılında evlenip Hollanda'ya giden Eker'in hayatı burada değişti. Hollanda'ya alışıp dil öğrendikten sonra kendisini de geliştiren Eker, bir eczanede işe başladı. Oradakilerin tavsiyesi üzerine eczacılık fakültesini bitiren Eker, ardından açılan İslam Üniversitesinde de hayali olan ilahiyat bölümünü bitirdi. Gazetecilik ve yazarlık kursu da alan Eker bugün şiir, hikaye ve roman tarzında 7 kitabı bulunan bir yazar.

OKUMA HAYALİNİ HOLLANDA'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Şu anda Konya'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun annesi Şerife Bozoğlan Eker, o günleri düşündükçe gözleri doluyor. 28 Şubat'ın çok eskiden başladığını o dönemin sadece patlama olduğuna dikkat çeken Eker, "Çok zor günlerdi. Şimdi düşününce kime yaradı bu yapılanlar? Kim neyi kazandı? Geriye dönüp baktığımda benim gibi eziyet edilen kız çocukları kaldı. Hayallerini yarıda bırakıp, okumayı bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Biz 28 Şubat'ı daha önce yaşadık. İmam hatibe bile başı açık girmek zorunda kaldık. Geçmişe bakıp ders çıkarmamız lazım. Bir daha 28 Şubat'lar olmasın" dedi.

28 ŞUBAT SOĞUĞUNA ESİR OLMADIM

28 Şubat soğuğunun kendisini hakimiyeti altına alamadığını da belirten Eker, "Ülkemde okuma hayalimi Hollanda'da gerçekleştirmek durumunda kaldım. Daha güçlü şekilde ülkeme döndüm. Keşke burada kalabilseydim de ülkeme hizmet edebilseydim. Ama o karanlık zihniyet buna izin vermedi. Okul bahçesi önünde başımızı açmak zorunda kaldığımız her anı düşününce gözümden yaş akıyor. Benim gibi nice Şerife'ler nice kız arkadaşlarım bu işkenceye maruz kaldı" dedi.