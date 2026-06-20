28 Şubat zihniyeti, milletimizin iradesi ile tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı! Dönemin zihniyet kalıntıları varlığını sürdürüyor

Tesettürlü bir annenin havuz kullanımına ilişkin karşılaştığı durumun üzüntü yarattığını belirten Eğitim Bir-Sen Mersin 1 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ömer Seyhan, "28 Şubat 1997'de ülkemizde yaşanan postmodern darbe süreci, milletimizin iradesi, basireti ve Allah'ın izniyle tarihin tozlu sayfalarına kaldırılmıştır. Ancak bugün yaşanan bu hadise, o dönemin zihniyet kalıntılarının hala bazı yerlerde varlığını sürdürmeye çalıştığını göstermektedir" dedi.

Eğitim Bir-Sen Mersin 1 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ömer Seyhan ve beraberindekiler ile tatil için Mersin'in Mezitli İlçesine giden 35 yaşındaki kadın, oğluna bakmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında havuz görevlisi tarafından "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuza alınmadığı Zafer Sitesi önüne gelerek açıklama yaptı.

Seyhan, "Mersin'in Mezitli İlçesinde bulunan Zafer Sitesi'nde, tesettürlü bir annenin, hanımefendinin havuz kullanımına ilişkin karşılaştığı durum hepimizi derinden üzmüştür. 28 Şubat 1997'de ülkemizde yaşanan postmodern darbe süreci, milletimizin iradesi, basireti ve Allah'ın izniyle tarihin tozlu sayfalarına kaldırılmıştır. Ancak bugün yaşanan bu hadise, o dönemin zihniyet kalıntılarının hala bazı yerlerde varlığını sürdürmeye çalıştığını göstermektedir" dedi.

Ömer Seyhan, "Site sakinlerini tenzih ederek ifade ediyoruz, yere batsın ayrımcı kararlarınız, yere batsın insan onurunu zedeleyen anlayışınız. Devletimizin konuya ilişkin gerekli adımları attığını biliyor ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak, Mersin'de hiçbir vatandaşımızın inancı, kıyafeti veya yaşam tercihi üzerinden ayrımcılığa uğramaması için vicdan sahibi tüm kesimlerle birlikte konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.

Olay; 16 Haziran 2026'da gerçekleşti. İddiaya göre 4 yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini belirten A.T, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlisi tarafından kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine dairesine giderek tesettür mayosunu giydiğini, bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini söyleyen A.T, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından kabul edilmediğini kaydetti. A.T. yaşadıklarına ilişkin havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak onların da havuza girme talebini reddettiğini ifade etti. A.T. konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifadelerini verdiklerini anlattı. A.T.'ye sosyal medyadan olumlu tepkiler alırken site yönetimi kınandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "tesettürlü bir kadının site yönetim kararı ile havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisini Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi, Direk'in gözaltına alındığı, Güngör'ün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör