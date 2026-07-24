28 yaşındaki genç 16. Kattan aşağı düşmüştü...Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, arkadaşları ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ORTAK İŞ YAPMIŞLAR 1 MİLYON BATIRMIŞLAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerden Muhammed G. ile Emirhan Yıldız'ın bir dönem oto yedek parça işi yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira zarar ettikleri öne sürüldü. İkilinin bu meseleden dolayı aralarında bir alacak verecek işi olduğu olay günü de sohbet sırasında bu meselenin evde açıldığı ve kavga ettikleri öne sürüldü.

"AYAĞA KALKIP KENDİNİ FRANSIZ CAMDAN AŞAĞI BIRAKTI"

İddiaya göre Emirhan Yıldız eski ortağı Muhammed G.'ye yumruk attı ancak tartışma kısa sürede son buldu. Arkadaşlar sohbet ettiği sırada iddiaya göre Emirhan Yıldız biranda ayağa kalkıp kendini camdan aşağı bıraktı. Muhammed G. beyanında;" Tartışma sonrası olay tatlıya bağlandı. Oturduğumuz sırada biranda ayağa kalkıp Fransız camdan kendini aşağı bıraktı." Dedi. Evde bulunan diğer arkadaşları da Muhammed G.'nin ifadesini doğruladı. Cinayet Büroda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Emirhan Yıldız'ın bir yönlendirmeyle mi yoksa madde etkisiyle mi olayı gerçekleştirdiği yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak. İlk incelemelerde düşmeye bağlı kırıkların dışında kesici delici alet izi ya da boğuşma izine rastlanmadığı bildirildi.