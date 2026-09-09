28 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, sahil kesiminde park halindeki bir aracın yanında yerde hareketsiz yatan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerini emniyet şeridiyle kapatan jandarma ekipleri, araç içerisinde ve çevrede detaylı olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. 28 yaşındaki gencin ölümünün intihar mı olduğu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı ve çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör