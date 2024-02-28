280 bin kitapsever bu fuarda buluştu

Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlikle sadece İstanbul değil, çeşitli kentlerden gelen 280 bin ziyaretçiyi ağırladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılışı yapılan fuarın onur konuğu tarihçi-yazar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ile onur yazarı İbrahim Tenekeci yoğun ilgi gördü. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 9 gün süren fuarın kapanış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir fuar geride kaldı.Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin bir numaralı kitap fuarı oldu" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Şef Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf gibi bir ünlü yazar söyleşi ve imza günleriyle fuara renk kattılar. Ayrıca Lauren Booth, Melih Tuğtağ, Serkan Üstüner, Zeki Bulduk, Gökhan Ergür, Vehbi Vakkasoğlu, Ali Haydar Haksal ve Dilek Cesur gibi yazarlar, en sevilen kitaplarını imzaladı. Çok sayıda yayınevinin çocuk kitaplarıyla katıldığı fuar boyunca 150 söyleşi ve yaklaşık 600 imza etkinliği gerçekleştirildi.