Haberler Yaşam Haberleri 29 EKİM TATİL Mİ, 28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimlerde işaretlendi
Giriş Tarihi: 2.10.2025 08:51

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü sorularını araştırmaya başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan bayramda okullar, kamu kurumları ve bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor? İşte Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında merak edilen tüm detaylar…

Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümü olan 29 Ekim, Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanıyor. Bu özel gün öncesinde milyonlarca kişi, "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankaların çalışma durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullar 29 Ekim tarihinde kapalı olacak. Ayrıca bankalar da hizmet vermeyecek.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?


Kanuna göre 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil ilan ediliyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

29 EKİM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2025 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tüm gün devam edecek.

Cumhuriyetimizin 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi törenler, etkinlikler ve kutlamalar 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

