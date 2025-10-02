29 EKİM TATİL Mİ, 28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimlerde işaretlendi

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullar 29 Ekim tarihinde kapalı olacak. Ayrıca bankalar da hizmet vermeyecek.