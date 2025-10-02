29 EKİM TATİL Mİ, 28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimlerde işaretlendi

Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümü olan 29 Ekim, Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanıyor. Bu özel gün öncesinde milyonlarca kişi, "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankaların çalışma durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar…
Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullar 29 Ekim tarihinde kapalı olacak. Ayrıca bankalar da hizmet vermeyecek.
29 Ekim 2025 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tüm gün devam edecek.
Cumhuriyetimizin 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi törenler, etkinlikler ve kutlamalar 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.