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Giriş Tarihi: 4.2.2025 12:23 Son Güncelleme: 4.2.2025 12:41

29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadele kararlılıkla sürdürüyor. Son bir haftada 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan isimlerin, örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle bağlantı kurduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan çok sayıda FETÖ mensubu da yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İşte operasyon düzenlenen iller: "Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon."

BAKAN YERLİKAYA: FETÖ'YE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapıya karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecek. Hiçbir şekilde gevşemeye izin vermeyeceğiz" dedi.

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29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
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