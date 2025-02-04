29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İşte operasyon düzenlenen iller: "Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon."

BAKAN YERLİKAYA: FETÖ'YE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapıya karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecek. Hiçbir şekilde gevşemeye izin vermeyeceğiz" dedi.