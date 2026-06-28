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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:19

29 ilde siber suç operasyonu: 409 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 29 il merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 213 şüpheli tutuklanırken, 117 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve POS tefeciliği gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
29 ilde siber suç operasyonu: 409 şüpheli yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 29 il merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sivas, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı.

213 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 213'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 117 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YATIRIM, BUNGALOV VE ARAÇ KİRALAMA VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin; sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov kiralama ve araç kiralama ilanlarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve çevrim içi oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ SUÇLAMASI

Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri, bu sitelerin reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürüttükleri de ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra bazı şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında suç unsuru taşıyan görüntüler bulundurdukları ve POS cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları belirlendi.

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29 ilde siber suç operasyonu: 409 şüpheli yakalandı
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