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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Rize’de çay çarşısındaki 29 metrelik çay bardağı yoğun ilgi görüyor

Rize’de sahil dolgu alanı üzerine yapılan Çay çarşısındaki 29 metrelik Çay bardağı büyük ilgi görüyor. Türkiye’de ilk kez yapılan ve 8 ay önce  hizmete açılan  Çay çarşısını yerli ve yabancı  olmak üzere   yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Çay bardağı içerisinde çay müzesi, 3 adet sinema salonu ve 3 D görselleriyle çayı anlatan ayrı bir sinema salonu da bulunuyor.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de çay çarşısındaki 29 metrelik çay bardağı yoğun ilgi görüyor

Rize merkezde bulunan Sahil parkında, 9500 metre kare alan üzerinde 2020 Haziran ayında inşaatına başlanan ve Rize Ticaret Borsası tarafından projesi yapılan Çay çarşısı geçtiğimiz yıl 14 Mayıs tarihinde Rize-Artvin Havalimanının açılışı ile birlikte hizmete girdi.



4 bin metre kapalı alanı bulunan Çay çarşısında bölgede faaliyet gösteren Çay fabrikalarının satış mağazaları ile Rize kültürünü ön planda tutan ürünler ve yöresel restoran bulunuyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Rize'nin sembolü haline gelen ve Çay üretiminin yüzde 65 inin yapıldığı Rize de çay çarşısında yapılan 29 Metre yüksekliğindeki çay bardağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. İç kısmında bulunan Çay müzesi, 3 adet sinema salonu ve 3 D görselleriyle çayı anlatan ayrı bir sinema salonu bulunuyor.



Çay bardağının terası ise seyir kulesi olarak kullanılıyor. Kentin cazibe merkezi haline gelen Çay çarşısını 8 aylık sürede yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

250 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

DOKA işbirliği ile yapılan ve 40 milyona mal edilen Çay çarşısı ile ilgili bilgiler veren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Çay çarşısında, çay tarımının satışı ve tarımın nasıl yapıldığına dair görsel ve fiili tanıtımların yanı sıra Rize'nin yöresel tüm değerleri de bir arada sergileniyor. Çay çarşısında 29 işletme faaliyet gösteriyor ve 250 kişiye de istihdam sağlıyor.



Burada satılan her ürün komisyondan ve kontrollerden geçerek satışa sunuluyor ve Rize'ye özgü ürün olmasına dikkat ediliyor. 29 metre yüksekliğindeki Çay bardağımız ile ilgili Guinness Rekorlar kitabına başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

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Rize’de çay çarşısındaki 29 metrelik çay bardağı yoğun ilgi görüyor
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