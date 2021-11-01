299 km hızla ölüme gitmişti... Sosyal medyasındaki paylaşım dikkat çekti

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerine meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın (28), Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.
Vedat Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere getirildiği Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Vedat Aydın'ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video
Öte yandan yaşanan feci kazanın ardından motosikletin hız göstergesinin 297 km de olduğu görüldü. Aydın'ın daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda motosikletiyle saatte aşırı hızla ilerlediği görülüyor. Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde hızının 297 hatta 299 kilometreye ulaştığı görülüyor.