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Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:20 Son Güncelleme: 1.11.2021 14:36

299 km hızla ölüme gitmişti... Sosyal medyasındaki paylaşım dikkat çekti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
299 km hızla ölüme gitmişti... Sosyal medyasındaki paylaşım dikkat çekti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hız yaptığı iddia edilen motosikletli sürücüsü Vedat Aydın (28)  o anları görüntülerken kaza yaparak hayatını kaybetti. Aydın'ın daha önceden sosyal medya üzerinden paylaştığı kask kamerası görüntülerinde 299 km hıza ulaştığı ve kendisine ‘ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun’ diye not düştüğü görüldü.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerine meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın (28), Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.

Vedat Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere getirildiği Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Vedat Aydın'ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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Öte yandan yaşanan feci kazanın ardından motosikletin hız göstergesinin 297 km de olduğu görüldü. Aydın'ın daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda motosikletiyle saatte aşırı hızla ilerlediği görülüyor. Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde hızının 297 hatta 299 kilometreye ulaştığı görülüyor.

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299 km hızla ölüme gitmişti... Sosyal medyasındaki paylaşım dikkat çekti
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