299 km hızla ölüme gitmişti... Sosyal medyasındaki paylaşım dikkat çekti

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video

Öte yandan yaşanan feci kazanın ardından motosikletin hız göstergesinin 297 km de olduğu görüldü. Aydın'ın daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda motosikletiyle saatte aşırı hızla ilerlediği görülüyor. Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde hızının 297 hatta 299 kilometreye ulaştığı görülüyor.