Video Yaşam 300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video

01.11.2021 | 09:29

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Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında meydana geldi. Yol üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.'nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.'nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

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