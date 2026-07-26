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Giriş Tarihi: 26.07.2026

3 akrabasını öldüren katil Gürcistan’da yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
3 akrabasını öldüren katil Gürcistan’da yakalandı
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Kayseri'de yaşayan Mehmet Yılmaz, 2022'de mirastan kaynaklanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet li olduğu amcaoğulları Serdar Yılmaz (44), Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ve Seyit Yılmaz'ı başlarından vurarak öldürdü. Seken bir kurşun ise camiye gitmekte olan Mustafa Akbulut'u yaraladı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Mehmet Yılmaz'ın yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçtiği tespit edildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlı, İnterpol ile Gürcistan makamlarının koordineli çalışması sonucu Gürcistan'da yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından da önceki gün Artvin'in Hopa Sınır Kapısı'nda Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. SEGBİS sistemi üzerinden Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılarak ifadesi alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak Hopa Cezaevi'ne gönderildi. Böylece Kayseri'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği cinayet dosyasındaki 4,5 yıllık firar süreci sona ermiş oldu.

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#GÜRCİSTAN #KAYSERİ #ARTVİN

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3 akrabasını öldüren katil Gürcistan’da yakalandı
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