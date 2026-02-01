Haberler Yaşam Haberleri 3 araç birbirine girdi: 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 15:32

Kırıkkale–Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin, sürücüsü henüz belirlenemeyen üç tekerlekli bisiklete çarpmasıyla kazanın ilk anı yaşandı. Çarpmanın ardından arkadan gelen otomobil, ani manevra yaparak demir korkuluklara çarptı.

Kazada yaralanan D.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, Ü.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

