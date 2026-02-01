3 araç birbirine girdi: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, otomobilin, sürücüsü henüz belirlenemeyen üç tekerlekli bisiklete çarpmasıyla kazanın ilk anı yaşandı. Çarpmanın ardından arkadan gelen otomobil, ani manevra yaparak demir korkuluklara çarptı.

Kazada yaralanan D.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, Ü.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.