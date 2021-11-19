3 ay çalıştı 3 milyon lira alıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor

Elindeki anahtar ile kasayı açan Ocakçı yaklaşık değeri 3 milyon lira olan dolar, euro ve lira destelerini büronun içerisinde bulduğu 2 poşete doldurdu. Ardından da hiç bişey olmamış gibi sakin tavırlarla bürodan çıktı.

Döviz bürosu sahibi sabah iş yerine geldiğinde açık olmadığını görünce biraz şaşırdı. O da cebinden anahtarı çıkardı önce kepengi sonra da kapıyı açtı. İçeri girdiğinde ilk dikkatini çeken şey çelik kapının kapısının biraz aralık durmasıydı. Hızlıca kasaya yöneldi. Kapısını açtığında içinin boş olduğunu gördü.

Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video

Üzerindeki şoku attıktan sonra hemen 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu olan bitene akıl erdirememişti.

İŞYERİ SAHİBİ KAMERADAN İZLEDİ

Çalışanı Serkan Ocakçı'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Durumdan iyice şüphelenen iş yeri sahibi polisle birlikte kamera görüntülerini izlerken bir kez daha şok oldu. Kameralarda kasayı boşaltan kişinin kendi çalışanı olduğunu ve 3 aydır yanında çalışan Serkan Ocakçı olduğunu gördü. Polislere bu bizim adam dedi. Hırsızın kimliği kısa sürede deşifre olurken Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Serkan Ocakçı'yı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.

3 MİLYONLA SIRRA KADEM BASTI

Bekar olan Serkan Ocakçı'nın ailesiyle yaşadığı evin de arasında bulunduğu bir çok adres günlerdir basıldı ancak herhangi bir iz bulunamadı. Polis, Serkan Ocakçı'nın yurt dışına kaçma ihtimaline karşı havalimanları ve sınır kapılarını uyardı.