Video Yaşam Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video
Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video

Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video

19.11.2021 | 10:16

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Taksim'de bir döviz bürosunda 3 aydır çalışan 40 yaşındaki Serkan O., sabaha karşı geldiği işyerinde kasayı açarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Polis bekar olan ve cep telefonu kullanmayan şüpheliye ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Yetkililer şüpheliyi görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi. Şüphelinin kasayı soyduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü. Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi. Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi. Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

Yetkililer şüpheliyi yakalamak için vatandaşlardan yardım istedi. Şüpheli şahsı tanıyanların yada görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istendi.

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