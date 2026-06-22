3 aydır kayıp Aysel’e kanlı tuzak: Girdiği binadan bir daha çıkamadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Ali Yıldırım, 22 yaşındaki kızı Aysel Yıldırım'ın 19 Mart sabah saatlerinde evden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta kayıp ihbarında bulundu. Yapılan teknik incelemelerde, genç kızın cep telefonunun aynı gün 15.00'ten sonra kapandığı ve son baz sinyalinin Yakınca Mevkii'nden alındığı saptandı. Yıldırım'ın kaybolmadan önce kuzeninin yanından ayrılarak tek başına bir taksiye bindiğini belirlendi. Taksi şoförünün ifadesinden yola çıkan ekipler, genç kızın Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan şüpheli Aykut Aslan'ın ikametine gittiğini tespit etti. Banka hesap hareketleri incelendiğinde; olay günü Aysel Yıldırım, şüpheli Aykut Aslan ve taksici arasında para transferleri olduğu belirlendi. Aykut Aslan'ın oturduğu binadaki bir komşusunun güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın seyrini değiştirdi. Aysel'in 19 Mart'ta 13.30 sıralarında apartmana girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Aynı gece ise şüpheli Aslan'ın binaya bir araçla geri geri yanaştığı, araca bir şeyler yükleyip ayrıldığı kameralara yansıdı.

TELEFONUNU SATMAYA ÇALIŞTI

Dosya kapsamındaki tanık ifadeleri ve teknik analizler, tüyler ürperten detayları gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Aykut Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a, "Gel gömü var, seni taşa (uyuşturucu madde) boğacağım" şeklinde mesaj attığı ve genç kızın telefonunu olaydan sonra satmaya çalıştığı belirlendi. Daha önce gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan Aykut Aslan'ın evinde, kaldığı konteynerde, köyünde ticari takside kan izi çalışması yapıldı. Aslan ve 3 kişi gözaltına alındı. Genç kızın cesedi aranıyor.