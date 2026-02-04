3 aylık bebeğe kafatası ameliyatı

Kafatası kemiklerinin erken kapanmasına bağlı olarak bebeklerde kafa şekil bozukluğuna yol açabilen kraniyosinostoz tanısı bulunan 3 aylık hasta, şekil bozukluğu şikâyetiyle Şanlıurfa'dan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ayrıntılı değerlendirmelerin ardından hastanın ameliyatı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Özcan Sönmez tarafından endoskopi destekli minimal invaziv yöntem ile başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Özcan Sönmez, endoskopi destekli bu yöntemin klasik cerrahi tekniklere kıyasla daha az kan kaybı, daha küçük cerrahi kesiler ve daha hızlı iyileşme süreci sağladığını belirtti. Dr. Sönmez, bu yöntemle ameliyat edilen hastaların çoğunlukla ertesi gün taburcu edilebildiğini ifade etti.

Hastanın yaşının oldukça küçük olması nedeniyle bu tür operasyonlarda anestezi yönetiminin özel deneyim gerektirdiğini vurgulayan Dr. Sönmez, ameliyat sürecinin güvenli şekilde yürütülmesinde emeği geçen başta Anestezi Uzmanı Dr. Ender Örnek olmak üzere tüm anestezi ekibine teşekkür etti. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından 3 aylık hasta, ameliyattan bir gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.