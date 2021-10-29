3 bin rakımda okyanus fosilleri

Bunlarda çok fazla var. Bunları bulduğumuz alanların ortalama rakımları ise 2200 metre ile 3000 metre arasında. Bu çok ciddi bir rakam. Erzurum'da geçtiğimiz aylarda da 160 milyon yıl öncesine dayanan ağaç fosilleri bulmuştuk. Bunlar dünyanın oluşumunda önemli ek bililer verebilecek unsurlar. Bulduğum tüm fosilleri incelenmek üzere bilim adamlarına gönderdim. İstanbul üniversitesi bu fosilleri inceleyecekler. Şuan bilgiler deniz ve okyanus tabanında yaşayan canlıların fosillerinin 50 milyon yıl öncesine dayandığı. Bunun yanı sıra okyanus sahillerinde yetişen bitki fosillerine de rastladık. Bu heyecan verici bir gelişme. Umarım bilim dünyasının ilgisini çekmeyi başarırız ve bu alanlar sit alanı olarak tescillenir" dedi.