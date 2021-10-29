3 bin rakımda okyanus fosilleri

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 20 yıldır yer altı kalıntıları ve tarihsel çalışmalar yapan Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk, bilim dünyasını heyecanlandıracak bir fosil gurubu daha buldu. Ağustos ayında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik ile birlikte yaptığı çalışmalarda Erzurum'da 160 milyon yıl geçmişi olan ağaç fosilleri bulunmuştu. Bulunan fosiller İstanbul Üniversitesinde araştırılmaya devam ederken, bulunan fosillerin bilim dünyasında büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Şimdilerde ise bölgede deniz ve okyanus tabanlarında yaşayan canlıların fosilleri bulundu.
Yaklaşık 20 yıllık bir çalışma sonucu Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Horasan ilçesi arasındaki 130 kilometrelik hatta deniz kalıntıları tespit eden Türk, ayrıca Tortum ilçesinde de çalışma yaptı. Tortum'da da bulunan deniz kalıntılarından örnekler alındı. Tespit edilen fosiller arasında istiridye kabukları, deniz yıldızları ve amonit fosillere rastlandı. Bulunan parçalar ise bilim dünyasının incelemesi için İstanbul Üniversitesine gönderildi.
Konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Türk, Doğu Anadolu Bölgesindeki kalıtsal buluşların bilim dünyasına katkı sağlayacağı ve dünyanın oluşumuna dair yeni bilgilerin ortaya çıkacağını ifade etti. Türk; "Erzurum'da bir çok alanda yaptığım çalışmalar neticesinde deniz ve okyanus tabanlarında bulunan deniz canlılarının fosillerini bulduk.
Bunlarda çok fazla var. Bunları bulduğumuz alanların ortalama rakımları ise 2200 metre ile 3000 metre arasında. Bu çok ciddi bir rakam. Erzurum'da geçtiğimiz aylarda da 160 milyon yıl öncesine dayanan ağaç fosilleri bulmuştuk. Bunlar dünyanın oluşumunda önemli ek bililer verebilecek unsurlar. Bulduğum tüm fosilleri incelenmek üzere bilim adamlarına gönderdim. İstanbul üniversitesi bu fosilleri inceleyecekler. Şuan bilgiler deniz ve okyanus tabanında yaşayan canlıların fosillerinin 50 milyon yıl öncesine dayandığı. Bunun yanı sıra okyanus sahillerinde yetişen bitki fosillerine de rastladık. Bu heyecan verici bir gelişme. Umarım bilim dünyasının ilgisini çekmeyi başarırız ve bu alanlar sit alanı olarak tescillenir" dedi.