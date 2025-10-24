3 boyutlu model bebek dolandırıcılığı

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan "3D bebek" furyası, dolandırıcıların da yeni yöntemi haline geldi. Dolandırıcılar tarafından önce 3D bebek üretimi yaptığını iddia eden hesaplar açılıyor, sahte takipçiler satın alınarak reklam veriliyor. Ancak siparişler teslim edilmiyor. İstediği para miktarına ulaştıklarında sayfayı kapatıp, yeni hesaplar üzerinden tekrarlayan dolandırıcılar, kullanıcıları mağdur ediyor. Sosyal medya üzerinden 18 Ekim günü 'Minik Evren Figurine' adlı hesaptan mesaj alan Merve Akıncı Seyis de dolandırıcıların tuzağına düştü. İddiaya göre hesap, Seyis'e 50 bin takipçisi olduğu için hediye bir 3D bebek göndermek istediklerini, karşılığında reklam paylaşımı yapmasını talep etti. Teklifi kabul eden Seyis'e ikinci bir bebek daha istemesiyle olaylar değişti. Dolandırıcılar bu kez 'indirimli 2 bin 900 TL' teklif etti. Seyis, verilen İ.O. adına kayıtlı hesaba ödemeyi yaptı. Ancak 'ödeme hatalı" diyerek ikinci kez para talep edildi. Seyis aynı hesaba bir 2 bin 900 TL daha gönderdi. Toplamda 5 bin 800 TL ödeyen Seyis'e ürün hiç ulaşmadı. Dolandırıldığını anlayan Seyis şikâyetçi oldu.