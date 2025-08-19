SON DAKİKA | 26 katlı binadaki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti! Yapı denetim şirketi sahibinden bomba itiraf

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 'Hayata değer' sloganıyla 20 milyona daire satılan Valore Sitesi'nde bulunan 26 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.
Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorumlular hakkında iddianame hazırlandı. 13 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Baldız Tekin ifadesinde "Kadir Dursun benim ablamın eşi ve aynı zamanda dayımın oğlu olur. Kendisi karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve kimi zaman hastalığı arttığı için şirkette kendisine yardımcı olmamız için kızı Fatma Bilgenur Dursun ve beni müdür olarak atadı. Müdürlüğüm göstermelikti. Kendisi sağlığına kavuşunca da ben istifa ettim, O firmadan ayrıldım" dedi.
DENETİM ŞİRKETİ SAHİBİNDEN BOMBA İTİRAF
Pozitif Yapı Denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman ifadesinde, inşaatın mühürlendikten sonra kaçak olarak devam ettiğini, bunu bildiği halde yetkililere bildirmediğini itiraf etti. Ayrıca Karaman, "Ben müteahhittin yapmış olduğu yapıyı kanun yönetmelik ve imara uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüyüm. Ankara İdari Mahkemesi'nin 2017 tarihli kararına istinaden 2018'de belediye inşaatı mühürleyip faaliyetleri durdurdu.
Bu tarih ile bütün denetim faaliyetlerimiz kanunen sonlanmıştır ve müteahhit firma bu tarihten sonra bütün imalatları kaçak olarak yaptı. Bu süreçte benim bu durumları ilgili birimlere bildirme ve tespit etme yükümlülüğüm vardı bu yükümlülüklere aykırı davrandığımı, bu hususla ilgili kusurluluğumu kabul ediyorum.
Kısa bir süre sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dairesi tarafından ilgili binanın mühürlenmesine konu olan karar kaldırılmış ve inşaat yapımı devam etmiştir. İnşaatın benim bıraktığım tarih olan 2018'deki seviyede olması lazım, yani bu tarihte inşaat mühürlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılan yapı kaçaktır. Kaçak yapılan yapıya iskan alınamaz.
İnşaatın durması gerekirken müteahhit inşaata devam etmiş, yapıyı en son kontrol ettiğim noktanın çok çok üzerinde bir noktaya taşımış, geriye dönük denetimde söz konusu olmayacağı için yapı denetimi komple aradan çıkarmış, nasıl olsa af çıkar inancı ile ruhsatlı olan inşaatını kaçak bir vaziyette sürdürmüştür.
Mahkeme durdurma kararından sonra gerek belediye gerek müteahhit gerekse arsa sahipleri inşaatın mevzuata uygunluğu açısından şirketimizden talepte bulunmaları gerekiyordu." cümlelerini kullandı.
İŞLERİM VARDI İLGİLENMEDİM
Oğuz Ata Mimarlık şirketinin de sahibi olan 27. Dönem İyi Parti Milletvekili Bedri Yaşar "Ben 2018 yılında milletvekili seçildiğim için zamanının büyük bir kısmını seçim bölgem olan Samsun ilinde geçirdim, aynı zamanda yoğun bir şekilde parlamento çalışmalarına katıldım. İnşaat işleri ile uğraşmam mümkün olmadı.
Gerek proje işleri ve diğer tüm inşaat işleri Kadir Dursun ve diğer ortakları tarafından yürütülmüştür. Benim ortak olduğum süre içerisinde inşaat da kayda değer bir ilerleme de olmamıştır. Olayın gerçekleştiği sitenin yapım işleri ile hiç uğraşmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.
'KIRMIZI ETİKET' OYUNU
Asansör kontrolü için gelen şüpheli Makine Mühendisi Alican Öztürk ifadesinde, asansöre kırmızı etiket vermesi gerekirken insanlar tedirgin olmasın diye yeşil etiket verdiğini şu sözlerle anlattı: "Valore Yaşamkent sitesi B blokun asansör kontrolleri bana verildi.
Ben de asansörlerinin bakımını yapan Çelkon firmasının yetkilisi Mustafa Akkaşoğlu ile buluştum. Blokta 1'i yangın diğer 2 tanesi yolcu olmak üzere 3 asansör vardı. Acil durum yangın asansöründe kurtaran dediğimiz olası bir elektrik kesintisi durumunda kabini en yakın kata getirip kapıları açan sistem çalışmıyordu.
Bu eksikler için asansörlere kırmızı etiketi yapıştırmam gerekiyordu. Hatırladığım kadarı ile Mustafa Bey bana "Kırmızı etiketleri yapıştırmayalım, bina sakinleri tedirgin olmasın. Eksikleri kısa sürede tamamlarız." dedi. İnsanlar tedirgin olmasın diye raporumda da zaten doğrusu olan kırmızı etiket olduğu için ve ayrıca hazırladığım binaya sunulan tebligatta da kırmızı diye belirttiğim için bende kabul ettim.
Daha sonra fotoğraflarını Makine Mühendisleri Odası dosyasına ekleyeceğim için yeşil etiketlerin üzerine kırmızıyı yapıştırıp fotoğrafını çektim. Fotoğraftan sonra tekrardan kırmızı etiketi söktüm." dedi.