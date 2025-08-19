SON DAKİKA | 26 katlı binadaki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti! Yapı denetim şirketi sahibinden bomba itiraf





Baldız Tekin ifadesinde "Kadir Dursun benim ablamın eşi ve aynı zamanda dayımın oğlu olur. Kendisi karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve kimi zaman hastalığı arttığı için şirkette kendisine yardımcı olmamız için kızı Fatma Bilgenur Dursun ve beni müdür olarak atadı. Müdürlüğüm göstermelikti. Kendisi sağlığına kavuşunca da ben istifa ettim, O firmadan ayrıldım" dedi.