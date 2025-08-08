3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan bankacı M.P. 3 yıl 1 ay 15 gün, KHK ile rütbe ve unvanları geri alınan emekli polis memuru S.A. 6 yıl 3 ay ve ihraç doçent doktor 6 yıl 3 ay K.M.'yi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.