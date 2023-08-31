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Giriş Tarihi: 31.8.2023 13:28 Son Güncelleme: 31.8.2023 13:30

3 genç kız AVM'den televizyon çaldı

Bayrampaşa'da bulunan büyük bir AVM'deki teknoloji mağazasına giren 3 genç kız onlarca kameranın önünde ilginç bir şey yapmayı başardı. Biri mağaza çalışannı oyalarken ikisi mağazadan kutusuyla televizyonu alıp kaçtı. Polis 3 hırsızı yakalamak için araştırma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 genç kız AVM’den televizyon çaldı

Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'deki bir elektronik mağazası görevlileri 15 Temmuz günü mağazadan bir televizyonun çalındığını polise ihbar etti. Polis ekipleri hemen mağazaya gelerek kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, 3 kadının mağazaya geldiği, birinin sürekli çalışanları birşeyler sorarak oyaladığı, ikisinin de televizyonu alarak dışarı çıktıkları görüldü.

Mağaza çalışanlarını oyalayan kadının da telefonla konuşuyormuş gibi yaparak bir süre sonra mağazadan çıktığı belirlendi. Kadınların çaldıkları televizyonla birlikte bir taksiye binerek AVM'den ayrıldıkları tespit edildi. Polis ekipleri kamera görüntülerinden hırsızların kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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3 genç kız AVM'den televizyon çaldı
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