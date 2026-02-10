3 gün sonra emekli olacaktı! Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak Karayolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 55 yaşındaki Kazım Kızıl, emeklilik işlemlerini yapmak ve mesai arkadaşları ile helalleşmek için Bartın'a geldi. Arkadaşları ile helalleşip, emeklilik işlemlerini tamamladıktan sonra memleketi olan Zonguldak'a dönerken, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen R.D yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada ağır yaralanan polis memuru Kazım Kızıl sağlık ekipleri tarafından kısa sürede Bartın Devlet Hastanesine ulaştırdılar. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Memuru Kazım Yılmaz görev yaptığı Bartın Emniyet İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, meslektaşları, bazı protokol üyeleri, ailesi törene katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra helallik alınarak, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Kozlu ilçesinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Bartın Emniyet Müdürlüğü personeli Kazım Kızıl son olarak Bartın Adliye Saray girişindeki polis noktasında görev yaptığı ve 4 gün sonra hizmet süresi biteceği ve emekli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.