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Giriş Tarihi: 12.07.2026 18:07

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Zafer Çetin, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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Olay, Lüleburgaz ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç gündür Zafer Çetin'den haber alamayan komşuları, apartmandan yayılan ağır koku üzerine durumdan şüphelendi. Eve giren komşular, Çetin'i hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 51 yaşındaki Zafer Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRKLARELİ

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