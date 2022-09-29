3 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

İlçeye bağlı Aşağı Esenler Mahallesinde yaşayan Hatice Kılınç, Salı günü üzüm bağlarının bulunduğu tarlaya gitmek üzere evden ayrıldı. Kılınç'ın eve gelmemesi üzerine ailesi jandarmaya bilgi verdi. Ekipler ve bölge halkı Kılınç'ı arasa da bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine AFAD ekiplerinden destek istendi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpeği, İHH Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte 30 kişilik bir ekip bölgeyi arama-tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Hatice Kılınç, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta üzüm bağlarının bulunduğu bölgede ölü olarak bulundu. Kılınç'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.