3 günlük arama acıyla bitti: Minik Hilvan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşerek kaybolan 6 yaşındaki Hilvan Can'dan acı haber geldi. 3 gündür AFAD koordinesinde sürdürülen arama çalışmalarında, dronla yapılan hava taramasında tespit edilen minik Hilvan'ın cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre aşağıda ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, Cuma günü Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılındor mezrasında meydana geldi. Serinlemek amacıyla Kocasu Çayı'na giren kardeşlerden 8 yaşındaki Jiyan Can, amcası tarafından sudan çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki Hilvan Can için ise AFAD koordinesinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Drone tespit etti, ekipler sudan çıkardı

Arama çalışmalarına Muş AFAD, Erzurum AFAD Dalgıç Ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekibi, Van Jandarma Dalgıç Timi, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan toplam 74 personel katıldı. Çalışmalarda 14 dalgıç, 2 rafting botu ve 2 dron görev aldı. Üçüncü gününde sürdürülen çalışmalarda, dronla yapılan hava taramasında su yüzeyinde tespit edilen nokta ekiplerle paylaşıldı. Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, Hilvan Can'ın cansız bedenini sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hilvan Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.