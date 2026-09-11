3 günlük bebeğin mucize kurtuluşu

Hatay'da dünyaya gelen Yağız Karataş, kalpten çıkan aort ve akciğer atardamarları ters olarak doğdu. Minik Yağız, henüz 3 günlükken Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından operasyona alınarak hayata döndürüldü. Yağız bebek, anne ve babasıyla ilk kez buluşup taburcu oldu. Mucize olarak nitelendirilen bebek yoğun bakım ve servisteki tedavisinin ardından sağlıklı şekilde ailesiyle buluştu ve taburcu edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan Karataş çifti ise bebeklerini kucaklarına alıp memleketlerine döndü. İlk muayenesi yapılan Karataş bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Op. Dr. Murat Şimşek, "Zamanla yarış kavramı bu operasyonda tamamen hayata geçirildi. Her dakika çok önemliydi. Küçücük bebeğe büyük bir operasyon işlemi gerçekleştirdik. Tedavisinin ardından da sağlıkla taburcu ettik. Ailesiyle birlikte güzel bir ömürleri olsun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör