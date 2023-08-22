Haberler Yaşam Haberleri 3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?
Giriş Tarihi: 22.8.2023 23:01 Son Güncelleme: 22.8.2023 23:01

3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: 3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?



A- Avusturya dükü 5. Leopold (CEVAP)
B- Selahaddin Eyyubi
C- Fransa Kralı 1. Fransuva
D- Şarlken


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3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?
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