"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;