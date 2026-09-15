3 hafta önce dünya evine girmişti! 20 yaşındaki Nur Sena kalbine yenildi

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Nur Sena Çalıksoy, 3 hafta önce mermer ustası Emre Çalıksoy ile Dünya evine girdi. Mutlu bir yuva kurmanın heyecanını yaşayan genç kadından acı haber geldi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Nur Sena Çalıksoy, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen genç kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çalıksoy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Nur Sena Çalıksoy'un cenazesi Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kadın, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.