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Giriş Tarihi: 13.08.2026

3 ilçede denize girmek yasaklandı

3 ilçede denize girmek yasaklandı
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İstanbul'un bazı ilçelerinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında meteorolojik verilere göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Arnavutköy'de de aynı sebeple 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Sarıyer'de de son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ŞİLE #ARNAVUTKÖY #SARIYER

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3 ilçede denize girmek yasaklandı
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