3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul
'un bazı ilçelerinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı. Şile
Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında meteorolojik verilere göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Arnavutköy
'de de aynı sebeple 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Sarıyer
'de de son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.