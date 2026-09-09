3 ilçede narkotik operasyonu: Milyonlarca hap ve imalat makinesi ele geçirildi...11 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipleri tamamladı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen polisler, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 adres, 1 araç ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda zehir imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

Adreslerde, araçta ve iş yerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra seri hap üretiminde kullanılan sanayi tipi ekipmanlar ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz hâlinde pregabalin maddesi, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilogram kokain, 850 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül, 41 bin adet boş plastik kutu, 50 bin adet plastik kapak, hap üretiminde kullanılan 3 makine, 3 terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.